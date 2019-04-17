2019-04-17T10:48:31+03:00
Происшествия

Ставрополец с фальшивым дипломом дослужился до начальника полиции и поплатился

На него завели уголовное дело за подделку документов
Андрей ЗОБОВ
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Начальник полиции, как оказалось, подделал дипломНачальник полиции, как оказалось, подделал диплом
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На Ставрополье стажёр с фальшивым дипломом дослужился до начальника полиции Советского городского округа и поплатился — следователи обнаружили подделку и завели на него уголовное дело.

В далёком ноябре 1996 года молодой человек пришёл в РОВД Советского района с просьбой принять его на службу. К заявлению он прикрепил фальшивую копию диплома одного из техникумов края. Обман не заметили, а молодой человек понравился работодателю и его приняли стажёром в отдел вневедомственной охраны.

Больше двадцати лет мужчина служил в органах и добился успехов, став начальником полиции отдела МВД России по Советскому городскому округу. Однако во время одной из проверок обман вскрылся.

— Следователи проверили информацию и возбудили уголовное дело по статье «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

За обман начальнику полиции грозит до шести месяцев ареста. В МВД также обеспокоились обманом своего сотрудника.

— По данному факту была проведена служебная проверка. Вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы будет рассматриваться после принятия судебного решения, — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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