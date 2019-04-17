Кадыров об освобождении Карауловой: «Это вина государства, что она туда попала»

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-17T11:20:18+03:00

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Рамзан Кадыров прокомментировал резонансную историю Варвары Карауловой — девушки из хорошей семьи, влюбившейся в вербовщика ИГИЛ* после общения в сети. Она уехала в Сирию, была поймана и попала в тюрьму за попытку примкнуть к террористам. А во вторник, 16 апреля суд принял решение об освобождении девушки по УДО.

Глава Чечни отметил, что история девушки из благополучной семьи, учившейся на философском факультете МГУ, показывает, что никто из молодых людей не застрахован от вербовки. Для руководства страны она должна стать примером и побудить действовать.

— Сегодня у каждого в кармане есть телефон, подключённый к мировой сети. И нужно позаботиться, чтобы наши дети не могли найти в интернете всякую чушь, которая может быть для них опасна. Это вина государства, что она (Караулова, — ред.) попала в Сирию, — сказал Рамзан Кадыров в эфире Первого канала.

Глава Чечни сообщил, что обрадовался новости об освобождении девушки по УДО.

— Днём прочитал об этом в новостях. Дай Аллах, чтобы она была счастлива и радовала своих родных и близких, — пожелал девушке Кадыров.

Напомним, что история девушки потрясла россиян. Варя Караулова родилась в благополучной семье, обожала учиться и закончила школу с золотой медалью. Девушка увлекалась реконструкцией. В том числе, раннего христианства в Сирии. Она воздерживалась от вредных привычек: не пила, не курила, избегала близких связей с мужчинами и носила платок, который многие ошибочно считали хиджабом.

В 2012 году девушка познакомилась с «Владом» — болельщиком ЦСКА из Казани. На самом деле мужчину звали Айрат Саматов, и уже во время переписки он примкнул к террористам ИГ*. Между ними вспыхнули чувства, и в 2015 году он предложил Варваре приехать в Сирию и выйти за него замуж.

4 июня того же года её задержали турецкие силовики при пересечении границы с САР. Караулову обвинили в попытке примкнуть к ИГ*. В 2016 году суд приговорил студентку МГУ к 4,5 годам колонии общего режима.

*ИГ, ИГИЛ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU