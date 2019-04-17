2019-04-17T11:20:18+03:00
Общество

Кадыров об освобождении Карауловой: «Это вина государства, что она туда попала»

Глава Чечни прокомментировал освобождение девушки по УДО
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рамзан Кадыров прокомментировал освобождение Варвары Карауловой. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС / личная страница Рамзана Кадырова в соцсетяхРамзан Кадыров прокомментировал освобождение Варвары Карауловой. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС / личная страница Рамзана Кадырова в соцсетях
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров прокомментировал резонансную историю Варвары Карауловой — девушки из хорошей семьи, влюбившейся в вербовщика ИГИЛ* после общения в сети. Она уехала в Сирию, была поймана и попала в тюрьму за попытку примкнуть к террористам. А во вторник, 16 апреля суд принял решение об освобождении девушки по УДО.

Глава Чечни отметил, что история девушки из благополучной семьи, учившейся на философском факультете МГУ, показывает, что никто из молодых людей не застрахован от вербовки. Для руководства страны она должна стать примером и побудить действовать.

— Сегодня у каждого в кармане есть телефон, подключённый к мировой сети. И нужно позаботиться, чтобы наши дети не могли найти в интернете всякую чушь, которая может быть для них опасна. Это вина государства, что она (Караулова, — ред.) попала в Сирию, — сказал Рамзан Кадыров в эфире Первого канала.

Глава Чечни сообщил, что обрадовался новости об освобождении девушки по УДО.

— Днём прочитал об этом в новостях. Дай Аллах, чтобы она была счастлива и радовала своих родных и близких, — пожелал девушке Кадыров.

Напомним, что история девушки потрясла россиян. Варя Караулова родилась в благополучной семье, обожала учиться и закончила школу с золотой медалью. Девушка увлекалась реконструкцией. В том числе, раннего христианства в Сирии. Она воздерживалась от вредных привычек: не пила, не курила, избегала близких связей с мужчинами и носила платок, который многие ошибочно считали хиджабом.

В 2012 году девушка познакомилась с «Владом» — болельщиком ЦСКА из Казани. На самом деле мужчину звали Айрат Саматов, и уже во время переписки он примкнул к террористам ИГ*. Между ними вспыхнули чувства, и в 2015 году он предложил Варваре приехать в Сирию и выйти за него замуж.

4 июня того же года её задержали турецкие силовики при пересечении границы с САР. Караулову обвинили в попытке примкнуть к ИГ*. В 2016 году суд приговорил студентку МГУ к 4,5 годам колонии общего режима.

*ИГ, ИГИЛ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

"Я сделала большую глупость, за которую себя постоянно корю". Варвара Караулова была освобождена по УДО

Представители УФСИН и прокуратуры были против досрочного освобождения, но суд встал на сторону адвокатов и общественности. По решению суда, которое вступит в силу через 10 дней, Караулова обязана будет не менять постоянного места жительства и являться раз в месяц на учет (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три имени и три судьбы Вари Карауловой: студентка после выхода на свободу вернет себе настоящую фамилию

Из колонии выпущена Александра Иванова, сбегавшая в Сирию как Амина, а оказавшаяся студенткой-москвичкой Варей. Подругам она уже сообщила, что снова вернет свое настоящее имя и свою настоящую жизнь. Об это они рассказали «КП» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС Кабардино-Балкарии объявило ЧС из-за заморозок
На Ставрополье объявили о завершении отопительного сезона
К 9 маю ставропольским ветеранам дадут деньги на жилье
На Ставрополье завели уголовное дело против пьяного тракториста
Самыми некурящими регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта
В Северной Осетии будут судить хулиганов, избивших полицейских
В Дагестане глава села подарил жене чужую землю
В КЧР умерла восьмилетняя девочка, пострадавшая в ДТП с грузовиком
Ставрополец с фальшивым дипломом дослужился до начальника полиции и поплатился
В Пятигорске водитель сбил подростка на переходе
Проект «Безналичные республики» будет реализован в Ингушетии
На Ставрополье полицейские задержали кладбищенских вандалов
В Дагестане следователи завели дело против женщины, сбежавшей к боевикам в Сирию
В Ингушетии офицер полиции получил срок за воровство премий у подчиненных
В Чечне празднуют 10 лет отмены режима контртеррористической операции
Ставропольские пожарные потушили автомобиль, загоревшийся от короткого замыкания
На границе России и Грузии введут электронную очередь
Силовики обыскивают аптеки Ингушетии
На Ставрополье 16-летний подросток стал разбойником и грабителем
Преступника в розыске из Дагестана поймали на краже шоколадок
В Дагестане школьник помогал родителям на стройке и попал в реанимацию
Ставрополец закурил на борту самолёта
На Ставрополье против водителя "BMW", толкнувшего инспектора, завели дело
Миллиардер Сулейман Керимов купил родному Дербенту машины скорой помощи