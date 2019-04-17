В КЧР умерла восьмилетняя девочка, пострадавшая в ДТП с грузовиком

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-17T11:43:19+03:00

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В больнице Черкесска умерла восьмилетняя девочка, пострадавшая при аварии в ауле Хабез. ДТП случилось 25 марта на дороге, ведущей из Черкесска.

Водитель ВАЗ-21099 грубо нарушил правила, вылетел на «встречную», где врезался в большой грузовик КамАЗ. Легковой автомобиль от сильного удара буквально превратился в груду искореженного металла и восстановлению не подлежит. В итоге пострадали семь пассажиров легковушки, среди которых - трое детей из ВАЗ. А также сам водитель ВАЗ.

Восьмилетнюю пациентку с тяжелыми травмами доставили на лечение в столицу республики, почти месяц врачи боролись за ее жизнь, но их усилия оказались напрасны. Девочка из аула Кош-Хабль умерла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU