В Северной Осетии будут судить хулиганов, избивших полицейских

СЕГОДНЯ 12:09 2019-04-17T12:09:07+03:00

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Трое жителей Владикавказа, которые обвиняются в избиении полицейских в конце января этого года, предстанут перед судом. Об этом сообщает прокуратура Северной Осетии.

По данным следствия, ночью 24 января этого года экипаж ДПС заметил автомобиль "ВАЗ 2115", который в нарушение правил двигался задним ходом в направлении ресторана "Жемчужина".

По данным ведомства, заехав на парковку ресторана, правонарушитель вышел из машины и подошел к группе молодых людей, с которыми ранее распивал спиртное. Полицейские потребовали от водителя вернуться, чтобы составить административный протокол. Но парни стали реагировать агрессивно и нецензурно выражаться.

Они применили физическую силу к инспекторам полиции. Хулиганы были арестованы прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU