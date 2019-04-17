2019-04-17T12:09:07+03:00
Происшествия

В Северной Осетии будут судить хулиганов, избивших полицейских

Драка произошла в ресторана
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Трое жителей Владикавказа, которые обвиняются в избиении полицейских в конце января этого года, предстанут перед судом. Об этом сообщает прокуратура Северной Осетии.

По данным следствия, ночью 24 января этого года экипаж ДПС заметил автомобиль "ВАЗ 2115", который в нарушение правил двигался задним ходом в направлении ресторана "Жемчужина".

По данным ведомства, заехав на парковку ресторана, правонарушитель вышел из машины и подошел к группе молодых людей, с которыми ранее распивал спиртное. Полицейские потребовали от водителя вернуться, чтобы составить административный протокол. Но парни стали реагировать агрессивно и нецензурно выражаться.

Они применили физическую силу к инспекторам полиции. Хулиганы были арестованы прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Северная Осетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС Кабардино-Балкарии объявило ЧС из-за заморозок
На Ставрополье объявили о завершении отопительного сезона
К 9 маю ставропольским ветеранам дадут деньги на жилье
На Ставрополье завели уголовное дело против пьяного тракториста
Самыми некурящими регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта
В Дагестане глава села подарил жене чужую землю
В КЧР умерла восьмилетняя девочка, пострадавшая в ДТП с грузовиком
Кадыров об освобождении Карауловой: «Это вина государства, что она туда попала»
Ставрополец с фальшивым дипломом дослужился до начальника полиции и поплатился
В Пятигорске водитель сбил подростка на переходе
Проект «Безналичные республики» будет реализован в Ингушетии
На Ставрополье полицейские задержали кладбищенских вандалов
В Дагестане следователи завели дело против женщины, сбежавшей к боевикам в Сирию
В Ингушетии офицер полиции получил срок за воровство премий у подчиненных
В Чечне празднуют 10 лет отмены режима контртеррористической операции
Ставропольские пожарные потушили автомобиль, загоревшийся от короткого замыкания
На границе России и Грузии введут электронную очередь
Силовики обыскивают аптеки Ингушетии
На Ставрополье 16-летний подросток стал разбойником и грабителем
Преступника в розыске из Дагестана поймали на краже шоколадок
В Дагестане школьник помогал родителям на стройке и попал в реанимацию
Ставрополец закурил на борту самолёта
На Ставрополье против водителя "BMW", толкнувшего инспектора, завели дело
Миллиардер Сулейман Керимов купил родному Дербенту машины скорой помощи