Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-17T12:29:00+03:00

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Движение по Военно-Грузинской дороге, единственной, связывающей Россию с Грузией, запрещено для всех видов легкового и грузового транспорта. Связано это с сильным туманом и снегопадами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

- Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за резкого ухудшения погодных условий на территории соседней Грузии, - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия настоятельное рекомендует водителям планировать маршруты в соответствии со складывающейся непростой обстановкой.

Военно-Грузинская дорога на данный момент остается единственной сухопутной трассой связывающим с Россией Грузию и Армению.

ИСТОЧНИК KP.RU