Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта
Движение по Военно-Грузинской дороге, единственной, связывающей Россию с Грузией, запрещено для всех видов легкового и грузового транспорта. Связано это с сильным туманом и снегопадами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
- Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за резкого ухудшения погодных условий на территории соседней Грузии, - говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия настоятельное рекомендует водителям планировать маршруты в соответствии со складывающейся непростой обстановкой.
Военно-Грузинская дорога на данный момент остается единственной сухопутной трассой связывающим с Россией Грузию и Армению.
ИСТОЧНИК KP.RU
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