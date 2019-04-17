На Ставрополье завели уголовное дело против пьяного тракториста

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-17T13:26:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Госавтоинспекции Курского района Ставрополья остановили во время патрулирования трактор под управлением 31-летнего жителя села Каново.

Мужчина управлял трактором с явными признаками алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что ранее водитель привлекался за нетрезвое вождение и приговором суда был оштрафован и лишен прав на полтора года.

В патрульном автомобиле мужчина охотно согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотектора, но при этом симулировал выдох, пытаясь обмануть сотрудников Госавтоинспекции и медработников.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU