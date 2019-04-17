К 9 маю ставропольским ветеранам дадут деньги на жилье

СЕГОДНЯ 14:20 2019-04-17T14:20:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае в начале мая до Дня победы 9 числа выделят деньги проживающим в регионе шести ветеранам Великой Отечественной войны на покупку жилья. В списке очередников кроме них остаются 40 вдов ветеранов.

Как сказал министр строительства и архитектуры края Алексей Когарлыцкий, обеспечив всех выплатами, краевые власти полностью исполнят майский указ Владимира Путина.

- В последние два-три года в крае наблюдается тенденция по увеличению финансирования на выплаты ветеранам ВОВ, - отметили в Управлении по информационной политике краевого правительства.

В этом году сумма доросла 27, 5 млн рублей (против 18,6 млн рублей годом ранее). На одного ветерана направят больше 1 млн рублей. Отмечается, в 2019 году обещают помочь еще 25 очередникам.

С 2013 года 543 ставропольских ветерана и инвалида ВОВ, а также 282 ветерана и инвалида боевых действий и их родственников обеспечили жильем.

ИСТОЧНИК KP.RU