На Ставрополье объявили о завершении отопительного сезона

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-17T14:34:53+03:00

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На Ставрополье решается вопрос о завершении отопительного сезона 2019 года. Решение отдано на откуп администрациям муниципальных образований, и в некоторых крупных городах и районах уже объявили об отключении отопления.

— Завершение сезона не должно быть привязано к конкретной дате, оно, в первую очередь, зависит от погодных условий. В рекомендациях написано, что отопление стоит отключать, если в течение пяти дней средняя температура держится на отметках выше 8 градусов, — рассказали в региональном минЖКХ.

Кроме того, решение может быть принято по общему требованию жителей конкретного дома. Для этого необходимо обратиться в ТСЖ или управляющую компанию.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства ЖКХ Ставропольского края, отопление уже отключили в Пятигорске и Железноводске. Также теплоноситель перестанут подавать в Ипатовском, Минераловодском, Благодарненском, Кировском, Нефтекумском, Георгиевском и Новоалександровском городских округах и Арзгирском, Александровскеом, Труновском, Апанасенковском и Арзгирском районах.

При этом некоторые администрации приняли решение о продлении отопительного сезона. Отопительный сезон продолжается в Ставрополе, Будённовске и Ессентуках.

ИСТОЧНИК KP.RU