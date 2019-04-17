На Ставрополье объявили о завершении отопительного сезона
На Ставрополье решается вопрос о завершении отопительного сезона 2019 года. Решение отдано на откуп администрациям муниципальных образований, и в некоторых крупных городах и районах уже объявили об отключении отопления.
— Завершение сезона не должно быть привязано к конкретной дате, оно, в первую очередь, зависит от погодных условий. В рекомендациях написано, что отопление стоит отключать, если в течение пяти дней средняя температура держится на отметках выше 8 градусов, — рассказали в региональном минЖКХ.
Кроме того, решение может быть принято по общему требованию жителей конкретного дома. Для этого необходимо обратиться в ТСЖ или управляющую компанию.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе министерства ЖКХ Ставропольского края, отопление уже отключили в Пятигорске и Железноводске. Также теплоноситель перестанут подавать в Ипатовском, Минераловодском, Благодарненском, Кировском, Нефтекумском, Георгиевском и Новоалександровском городских округах и Арзгирском, Александровскеом, Труновском, Апанасенковском и Арзгирском районах.
При этом некоторые администрации приняли решение о продлении отопительного сезона. Отопительный сезон продолжается в Ставрополе, Будённовске и Ессентуках.
ИСТОЧНИК KP.RU
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