Мелодии и ритмы народов Кавказа зазвучат в Железноводске

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-17T16:05:51+03:00

На Кавказе до сих пор есть умельцыц, которые делают национальные инструменты своими руками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Железноводск примет IV фестиваль инструментальной музыки «Гармошка». Его проводят в четвертый раз, а в качестве площадок выбирают разные города Северного Кавказа. Главная задача организаторов - объединить с помощью фестиваля народы Кавказа и сохранить культуру, самобытность и колорит каждого из них.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города-курорта, в Железноводске выступят мастера игры на национальных инструментах из разных уголков СКФО. Будут здесь и специальные гости, которых пригласили на гала-концерт "Гармошки". Это звёзды кавказской эстрады Амина Сташ, группа «Сила звука», ансамбль «Млада» и Бетал Иванов.

Помимо выступления артистов и большого праздника, который они устроят гостям фестиваля, в Железноводске запланировано награждение лауреатов. Премию Общекавказского фестиваля «Гармошка» для них учредил музыкальный северокавказский телеканал АСВ.

ИСТОЧНИК KP.RU