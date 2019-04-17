2019-04-17T16:05:51+03:00
Звезды

Мелодии и ритмы народов Кавказа зазвучат в Железноводске

В городе-курорте пройдёт фестиваль инструментальной музыки «Гармошка»
Анна ИВЕРШИНЬ
Поделиться:
На Кавказе до сих пор есть умельцыц, которые делают национальные инструменты своими рукамиНа Кавказе до сих пор есть умельцыц, которые делают национальные инструменты своими рукамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Железноводск примет IV фестиваль инструментальной музыки «Гармошка». Его проводят в четвертый раз, а в качестве площадок выбирают разные города Северного Кавказа. Главная задача организаторов - объединить с помощью фестиваля народы Кавказа и сохранить культуру, самобытность и колорит каждого из них.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города-курорта, в Железноводске выступят мастера игры на национальных инструментах из разных уголков СКФО. Будут здесь и специальные гости, которых пригласили на гала-концерт "Гармошки". Это звёзды кавказской эстрады Амина Сташ, группа «Сила звука», ансамбль «Млада» и Бетал Иванов.

Помимо выступления артистов и большого праздника, который они устроят гостям фестиваля, в Железноводске запланировано награждение лауреатов. Премию Общекавказского фестиваля «Гармошка» для них учредил музыкальный северокавказский телеканал АСВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура Северный Кавказ »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оползень в Георгиевске нанес ущерб 2,3 млн рублей
Кадыров нашёл политиков, «финансирующих и поддерживающих» терроризм
На Ставрополье в реке нашли тело пропавшей пенсионерки
Новый руководитель МРСК Северного Кавказа встретился с главой КЧР
В Махачкале раскрыли убийство на лестничной площадке
Подозреваемого в финансировании боевиков начальника городской полиции Каспийска арестовали
Ставрополье впервые заработало больше 100 млрд рублей
В КБР пенсионера будут судить за стрельбу в молодую жену
МЧС Кабардино-Балкарии объявило ЧС из-за заморозок
На Ставрополье объявили о завершении отопительного сезона
К 9 маю ставропольским ветеранам дадут деньги на жилье
На Ставрополье завели уголовное дело против пьяного тракториста
Самыми некурящими регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта