2019-04-17T15:07:34+03:00
Экономика

Ставрополье впервые заработало больше 100 млрд рублей

В 2018 году план по доходам перевыполнили
Евгения СОКОРЕВА
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В минувшем 2018 году Ставропольский край получил доход 107,6 млрд рублей (!). Это рекордный показатель, превысивший цифру 2017 года на 13%. Как сказали в минфине СК, не было еще года, чтобы Ставрополье заработало больше 100 млрд рублей. План таким образом перевыполнили на 6,4%.

- На финансирование социальной сферы как и в предыдущие годы были направлены 65% всех расходов. В том числе, 4,4 миллиарда рублей - на повышение зарплат, что позволило увеличить доходы более чем 130 тысяч работников бюджетной сферы: педагогических работников, работников социальной сферы, культуры, - подчеркнули в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что в крае продолжается работа по снижению долговых обязательств, и за 2018 год госдолг уменьшился на 3,9 миллиарда, достигнув 32,9 млрд рублей. В 2019 году его хотят сократить еще на 1,4 миллиарда.

- Расходы бюджета в 2018-м составили 101,7 миллиарда рублей с приростом более 9 миллиардов по сравнению с 2017 годом, - добавили представители главы Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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