Подозреваемого в финансировании боевиков начальника городской полиции Каспийска арестовали

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-17T15:14:00+03:00

Зияводин Ашиков просидит в СИЗО до 13 июня, если ему предъявят обвинение

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Решением Советского районного суда Махачкалы подозреваемого в финансировании терроризма 52-летнего начальника отдела МВД Каспийска Зияводина Ашикова арестовали на 2 месяца.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе суда, если полковнику до 23 апреля 2019 года предъявят обвинение, он просидит в СИЗО до 13 июня этого года. В противном случае меру пресечения отменят.

- Меру избрали в отношении Ашикова Зияводина Магомедовича, 08.02.1967 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 (соучастие в преступлении), ч.2 ст.35 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом/организацией), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), - отметили в ведомстве. - Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение 3-х суток со дня его вынесения.

Напомним, что брата ранее арестованного экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова Зияводина подозревают в покушении на убийство заместителя начальника Управления уголовного розыска МВД республики Анвара Шамхалова. Раипа подозревают в финансировании боевиков "эндирейской" группировки.

ИСТОЧНИК KP.RU