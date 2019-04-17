В Махачкале раскрыли убийство на лестничной площадке

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-17T15:30:02+03:00

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В Махачкале нашли убийцу, изрезавшего ножом 44-летнего мужчину на лестничной клетке в 55 доме на улице Лаптиева.

Труп в луже крови нашли соседи 6 апреля в 22.30. Полицейские после обследования места за "дежурные сутки" установили преступника.

- Убийцей оказался 40-летний житель Махачкалы, владелец той самой злополучной квартиры, у дверей которой и произошло преступление. По предварительной версии, мужчины находились в квартире вдвоем, выпивали, произошла ссора, которая закончилась смертью одного из участников конфликта, - сказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана.

Жертва и убийца неоднократно были судимы по уголовным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU