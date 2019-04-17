Новый руководитель МРСК Северного Кавказа встретился с главой КЧР

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-17T16:36:36+03:00

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Генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

КЧР - один из регионов СКФО, где энергетика стабильно развивается. И в этом, как справедливо подчеркнул Виталий Иванов, ощутим личный вклад лидера республики. Как считает руководитель МРСК Северного Кавказа, важно сохранить позитивную динамику развития электросетевого комплекса КЧР.

- Без согласованного механизма совместных действий энергетиков и органов власти в условиях тарифной недостаточности есть риск ослабления существующей стабильности, чего мы не можем допустить, поскольку это, в конечном счете, негативно отразится на потребителях, - акцентировал Виталий Иванов.

Рашид Темрезов, в свою очередь, отметил актуальность и своевременность предложения энергетиков о заключении долгосрочного соглашения на 10-летний срок.

- Главой государства обозначены задачи для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития регионов, и для реализации важных проектов нам, безусловно, понадобится поддержка, в том числе энергетиков. В этой связи особенно актуален комплекс мер, который сегодня предлагается, - подчеркнул Рашид Темрезов и заверил Виталия Иванова во всестороннем содействии со стороны органов власти республики.

- Мы заинтересованы в том, чтобы вывести энергетику каждого региона СКФО в зону стабильного развития и будем ещё активнее работать над этим в рамках обозначенных руководством компании «Россети» задач. Долгосрочные соглашения будут предложены всем республикам округа, мы готовим для каждого региона индивидуальный комплекс мероприятий с учетом особенностей электросетевого комплекса, - разъяснил глава МРСК Северного Кавказа.

Одно из основных преимуществ заключения соглашения между энергетиками и правительством КЧР - возможность сдерживания роста тарифов на электроэнергию. Документ планируется подписать в Санкт-Петербурге в июне в рамках Петербургского международного экономического форума.

ИСТОЧНИК KP.RU