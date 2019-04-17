2019-04-17T16:40:17+03:00
Происшествия

На Ставрополье в реке нашли тело пропавшей пенсионерки

Женщину искали еще с февраля
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставропольском крае из реки Кубань спасатели на днях извлеки тело пожилой женщины. Об этом сообщает противопожарная и аварийно-спасательная служба края.

Сперва спасателям поступила информация о мертвом теле человека в реке у дачного общества «Автомобилист». Точное место не было известно, поэтому труп сотрудники экстренных служб высматривали в бинокль.

Тело находилось примерно в километре от суши. Его на лодке спасатели вывезли на берег. По предварительным данным, утонувшей является местная 79-летняя женщина, числившаяся пропавшей. В конце зимы она вышла из дома погулять с собакой и таинственно исчезла.

Животное нашли бегающим недалеко от берега реки Большой Зеленчук. Сейчас правоохранители причины смерти пенсионерки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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