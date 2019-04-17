Кадыров нашёл политиков, «финансирующих и поддерживающих» терроризм

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-17T17:22:38+03:00

Глава Чеченской Республики призвал бороться с боевиками, а не укрывать их от правосудия «в Англии и других странах»

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Рамзан Кадыров призвал бороться с мировым терроризмом, а не делить боевиков на «плохих и хороших». Глава Чеченской Республики заявил, что некоторые западные политики поддерживают и даже финансируют мировой терроризм.

— Мне всё больше кажется, что ведущие страны Запада не совсем осознают масштабы угрозы и возможные последствия от действий террористических организаций. Именно этим можно объяснить отсутствие должной координации в анализе ситуации в мире, её оценке, выработке предложений и рекомендаций, искоренении причин, способствующих распространению идеологии терроризма и экстремизма, совместной борьбе с террористическими организациями и террористами. Сегодня терроризм не менее опасен для мирового сообщества, чем самые современные виды наступательного оружия, включая оружие массового поражения, — написал Кадыров на своей страничке «ВКонтакте».

Чеченский лидер отметил, что Россия постоянно предлагает западным коллегам объединить усилия в борьбе с общей угрозой. Однако эта инициатива не получает должной поддержки.

— Но у Запада террористы делятся на хороших и плохих. При этом забывают, что хороших террористов не бывает. Это зло всегда возвращается туда, где было порождено. В дни празднования десятой годовщины отмены режима КТО в Чечне хочу всем напомнить, что Запад также рукоплескал в своё время и террористам, наводнившим Чечню. Их называли борцами за независимость, свободу, демократию. Они получали щедрое финансирование, моральную, политическую поддержку от всех западных столиц, — подчеркнул Кадыров.

Глава Чеченской Республики заявил, что некоторые предводители боевиков скрываются от правосудия на территории стран Европы.

— Сегодня оставшиеся в живых главари террористов безбедно коротают время в Англии и других странах. А чеченский народ понёс огромные людские, материальные, духовные потери. Мир должен проснуться перед лицом угрозы терроризма, иначе может навсегда погрузиться в тьму, — резюмировал глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU