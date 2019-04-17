Оползень в Георгиевске нанес ущерб 2,3 млн рублей
В Ставропольском крае подсчитали ущерб от оползня в Георгиевске, сошедшего 9 апреля этого года.
- Материальный ущерб, причиненный недвижимому имуществу оползнем, который сошел 9 апреля в районе улицы Литкенса и переулка Богданова, составил 2 млн 317 тыс. 668 рублей, - сообщают специалисты Центра экспертиз в Пятигорске.
Но это не все предстоящие затраты. Как еще отметили, потребуется потратить 2,1 млн рублей на топографо-геодезическую съемку оползневого участка и его инженерно-геологическое исследование.
По последней информации на 17 апреля оползень не движется. После оползня, напомним, переселить пришлось 16 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU