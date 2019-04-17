Парень из Дагестана присягнул ИГИЛ* и попал под следствие

СЕГОДНЯ 20:23 2019-04-17T20:23:01+03:00

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В Дагестане против жителя Махачкалы завели уголовное дело по статье "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского СКР, под статью попал 20-летний парень, присягнувший запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ.

- Следствием установлено, что подозреваемый достоверно зная, что международная организация "Исламское Государство" признана террористической, в 2017 году дал присягу на верность духовному лидеру террористической организации и принял участие в ее деятельности, - сказали в ведомстве. - Примерно в июне того же года он стал участником незаконного вооруженного формирования, созданном в мае 2017-го в Махачкале.

Расследование продолжается.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая группировка

ИСТОЧНИК KP.RU