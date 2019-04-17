Замначальник районного отдела судебных приставов Ставрополья поплатился за вымогательство
Сотрудники ФСБ уличили в вымогательстве заместителя начальника Кировского районного отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю.
Было установлено, что Андрей Поповиченко требовал у местного жителя 100 тысяч рублей за "неприменение в его отношении мер принудительного взыскания задолженности". Под суд сотрудник пошел по статье "получение взятки".
- В ходе следствия Поповиченко полностью признал вину и способствовал расследованию уголовного дела, - говорят правоохранители. - Решением Кировского районного суда 11 апреля его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU