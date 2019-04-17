2019-04-17T20:30:57+03:00
Происшествия

Замначальник районного отдела судебных приставов Ставрополья поплатился за вымогательство

Андрея Поповиченко посадили на 3 года
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники ФСБ уличили в вымогательстве заместителя начальника Кировского районного отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю.

Было установлено, что Андрей Поповиченко требовал у местного жителя 100 тысяч рублей за "неприменение в его отношении мер принудительного взыскания задолженности". Под суд сотрудник пошел по статье "получение взятки".

- В ходе следствия Поповиченко полностью признал вину и способствовал расследованию уголовного дела, - говорят правоохранители. - Решением Кировского районного суда 11 апреля его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Парень из Дагестана присягнул ИГИЛ* и попал под следствие
«Танцуй давай!»: жители Дагестана зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
Оползень в Георгиевске нанес ущерб 2,3 млн рублей
Кадыров нашёл политиков, «финансирующих и поддерживающих» терроризм
На Ставрополье в реке нашли тело пропавшей пенсионерки
Новый руководитель МРСК Северного Кавказа встретился с главой КЧР
Мелодии и ритмы народов Кавказа зазвучат в Железноводске
В Махачкале раскрыли убийство на лестничной площадке
Подозреваемого в финансировании боевиков начальника городской полиции Каспийска арестовали
Ставрополье впервые заработало больше 100 млрд рублей
В КБР пенсионера будут судить за стрельбу в молодую жену
МЧС Кабардино-Балкарии объявило ЧС из-за заморозок
На Ставрополье объявили о завершении отопительного сезона
К 9 маю ставропольским ветеранам дадут деньги на жилье
На Ставрополье завели уголовное дело против пьяного тракториста
Самыми некурящими регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта