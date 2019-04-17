Замначальник районного отдела судебных приставов Ставрополья поплатился за вымогательство

СЕГОДНЯ 20:30 2019-04-17T20:30:57+03:00

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Сотрудники ФСБ уличили в вымогательстве заместителя начальника Кировского районного отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю.

Было установлено, что Андрей Поповиченко требовал у местного жителя 100 тысяч рублей за "неприменение в его отношении мер принудительного взыскания задолженности". Под суд сотрудник пошел по статье "получение взятки".

- В ходе следствия Поповиченко полностью признал вину и способствовал расследованию уголовного дела, - говорят правоохранители. - Решением Кировского районного суда 11 апреля его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU