Под Ставрополем пьяная женщина-водитель устроила крупное ДТП
В Грачевском районе Cтавпропольского края к ответственности привлечена автоледи в состоянии опьянения
Накануне ночью на автодороге Грачевского района произошло мелкое дорожно-транспортное происшествие. На место был вызван наряд ДПС, который не только оформил происшествие, но и предложил участникам пройти процедуру медицинского освидетельствования.
После прохождения процедуры результат теста 41-летней женщины, управлявшей одним из автомобилей, показал в выдыхаемом воздухе наличие 1,1 промилле.
Женщина умоляла дорожных полицейских составить на нее любой другой протокол, но только не за управление в нетрезвом виде. Ссылалась на то, что главное в этой ситуации – факт ДТП, а не употребление спиртного за рулем.
Гражданке грозит лишение прав на два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»