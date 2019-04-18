Под Ставрополем пьяная женщина-водитель устроила крупное ДТП

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-18T08:46:41+03:00

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В Грачевском районе Cтавпропольского края к ответственности привлечена автоледи в состоянии опьянения

Накануне ночью на автодороге Грачевского района произошло мелкое дорожно-транспортное происшествие. На место был вызван наряд ДПС, который не только оформил происшествие, но и предложил участникам пройти процедуру медицинского освидетельствования.

После прохождения процедуры результат теста 41-летней женщины, управлявшей одним из автомобилей, показал в выдыхаемом воздухе наличие 1,1 промилле.

Женщина умоляла дорожных полицейских составить на нее любой другой протокол, но только не за управление в нетрезвом виде. Ссылалась на то, что главное в этой ситуации – факт ДТП, а не употребление спиртного за рулем.

Гражданке грозит лишение прав на два года и штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU