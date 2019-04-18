В Ставрополе под колеса машины попал 10-летний школьник

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-18T09:11:47+03:00

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В Ставрополе в аварию попал 10-летний школьник. Вечером 17 апреля на улице Герцена произошло ДТП: водитель Hyundai Solaris ехал со стороны улицы Матросова. И случайно сбил здесь ребёнка.

- Школьник десяти лет перебегал проезжую часть вне зоны видимости пешеходных переходов, – уточнили в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю. - И попал под колеса автомобиля.

Врачи после проведенного осмотра назначили пострадавшему амбулаторное лечение. По опубликованным данным Госавтоинспекции, иномаркой управлял 48-летний житель Ставрополя.

В момент ДТП мужчина не был пьян. Автомобилист не является злостным нарушителем ПДД. По факту происшествия назначена проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU