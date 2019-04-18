2019-04-18T09:11:47+03:00
Происшествия

В Ставрополе под колеса машины попал 10-летний школьник

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе в аварию попал 10-летний школьник. Вечером 17 апреля на улице Герцена произошло ДТП: водитель Hyundai Solaris ехал со стороны улицы Матросова. И случайно сбил здесь ребёнка.

- Школьник десяти лет перебегал проезжую часть вне зоны видимости пешеходных переходов, – уточнили в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю. - И попал под колеса автомобиля.

Врачи после проведенного осмотра назначили пострадавшему амбулаторное лечение. По опубликованным данным Госавтоинспекции, иномаркой управлял 48-летний житель Ставрополя.

В момент ДТП мужчина не был пьян. Автомобилист не является злостным нарушителем ПДД. По факту происшествия назначена проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Похолодание задержится на Ставрополье до 21 апреля
На Ставрополье перевернулся грузовик со стройматериалами
Минприроды попросило ставропольцев не запускать в небо гелиевые воздушные шары
Житель Ставрополья убил подругу за отказ возобновить отношения
Ставрополец пытался натравить алабая на участкового
Проект «Безналичный Дагестан» обсудили Сбербанк и руководство республики
Фестивалями и фейерверками будут привлекать туристов на Ставрополье
Под Ставрополем пьяная женщина-водитель устроила крупное ДТП
Замначальник районного отдела судебных приставов Ставрополья поплатился за вымогательство
Парень из Дагестана присягнул ИГИЛ* и попал под следствие
«Танцуй давай!»: жители Дагестана зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
Оползень в Георгиевске нанес ущерб 2,3 млн рублей
Кадыров нашёл политиков, «финансирующих и поддерживающих» терроризм
На Ставрополье в реке нашли тело пропавшей пенсионерки
Новый руководитель МРСК Северного Кавказа встретился с главой КЧР
Мелодии и ритмы народов Кавказа зазвучат в Железноводске
В Махачкале раскрыли убийство на лестничной площадке
Подозреваемого в финансировании боевиков начальника городской полиции Каспийска арестовали
Ставрополье впервые заработало больше 100 млрд рублей
В КБР пенсионера будут судить за стрельбу в молодую жену
МЧС Кабардино-Балкарии объявило ЧС из-за заморозок
На Ставрополье объявили о завершении отопительного сезона
К 9 маю ставропольским ветеранам дадут деньги на жилье
На Ставрополье завели уголовное дело против пьяного тракториста
Самыми некурящими регионами России стали Чечня, Ингушетия и Дагестан
Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта