2019-04-18T09:51:56+03:00
Общество

Фестивалями и фейерверками будут привлекать туристов на Ставрополье

Событийный туризм сделают новым брендом региона
Анна ИВЕРШИНЬ
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Большая часть фестивалей пройдёт на КавминводахБольшая часть фестивалей пройдёт на КавминводахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новым брендом Ставрополья станет событийный туризм. Именно так планируют привлекать в наш регион ещё больше гостей из разных регионов и стран. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого минтуризма, более 250 позиций внесли в Календарь событийных мероприятий региона на 2019 год. Сезоном для их проведения отмечают период с весны до предстоящей зимы.

Разработан такой календарь, чтобы заинтересовать людей и презентовать им туристско-рекреационный потенциал Ставрополья. Среди намеченных мероприятий полюбившийся отдыхающим фестиваль "Курортные сезоны", историческая реконструкция "Железные люди", гастрономический фестиваль «О, Да! Еда!», музыкальный фестиваль «Классика в темноте», фестиваль фейерверков и масса других, не менее ярких событий.

Как отмечают в краевом минтуризма, 20 запланированных на Ставрополье мероприятий вошли в Национальный календарь туристических событий страны 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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