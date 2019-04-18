Проект «Безналичный Дагестан» обсудили Сбербанк и руководство республики

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-18T10:21:56+03:00

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Стороны обсудили основные направления совместной работы по развитию банковской инфраструктуры в регионе. Одним из приоритетных проектов является «Безналичный Дагестан», который стартовал в прошлом году и направлен на снижение наличного денежного оборота в республике.

В результате совместной работы банка и правительства в прошлом году удалось в несколько раз увеличить количество безналичных операций. За период реализации проекта объём оборота в эквайринговой сети превысил 4 млрд рублей, темп роста достиг 71%, а объём совершённых образовательных и ЖКХ-платежей увеличился на 30% и ежемесячно составлял около 80 млн и 100 млн рублей соответственно. За минувший год Сбербанк существенно увеличил количество действующих устройств самообслуживания.

По результатам мониторинга и анализа загрузки сети, а также предложений руководства региона, Сбербанк дополнительно ввел в эксплуатацию 55 единиц оборудования. При этом произведена замена 31 устройства самообслуживания на банкоматы с функцией cash-in. Всего на территории республики действует 555 устройств самообслуживания, из которых 450 способны принимать наличные средства (cash-in)/

- Мы отмечаем положительную динамику в этом направлении, что очень важно для республики, - сказал Владимир Васильев. - В прошлом году коммерческая деятельность, которая осуществлялась посредством безналичных банковских операций, увеличилась в два раза. Мы будем и дальше вести последовательную, целенаправленную политику, привлекая силовые структуры, фискальные, надзорные органы. Но для нас вдвойне дорого то, что «обеление» нашей экономики происходит такими «мягкими» банковскими инструментами.

- Очень ответственная была задача, связанная с переходом на новые инструменты развития безналичных операций. Мы установили 1095 терминалов в республике за тот период, как мы объявили о реализации этого продукта. Это начало большого пути. Сбербанк намерен продолжить работу по увеличению доли безналичных расчетов в регионе, - отметил Евгений Титов. - Наши совместные с правительством действия позволили значительно увеличить уровень оснащения оборудованием бюджетных организаций в сфере образования и ЖКХ. Все наши действия направлены на формирование более прозрачной системы финансовых отношений.

В ходе беседы руководители обсудили вопросы развития эквайринга и увеличения доли безналичных расчетов, в том числе посредством платежных сервисов в сфере ЖКХ и образования. Кроме того, было предложено создание проектных групп при участии Сбербанка по реализации Стратегий социально-экономического развития Дагестана. Банк готов оказывать необходимое содействие не только на уровне кредитования, но и разработки успешных финансовых моделей бизнеса с применением «коробочных решений» в рамках государственно-частного партнерства.

Только цифры

Сбербанк - основной банковский институт региона. Каждый второй житель республики и каждое третье предприятие пользуются его сервисами и услугами. В прошлом году почти 5 тысяч предприятий стали новыми корпоративными клиентами банка, что более чем на 50% больше, чем годом ранее. При этом Сбербанк увеличил объем кредитной поддержки регионального бизнеса на 20%.

Кстати

За вклад банковской системы региона глава Дагестана вручил Благодарность управляющему дагестанским отделением Сбербанка Дмитрию Артемову, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество, прежде всего, в части открытия пунктов доступа к банковским услугам в горной части республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU