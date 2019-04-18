2019-04-18T11:09:21+03:00
Происшествия

Ставрополец пытался натравить алабая на участкового

И пошел за то под суд
Михаил ЮЖНЫЙ
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На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя села Новоселицкого, обвиняемого в применении насилия к представителю власти.

По данным следствия, 31 января этого года житель села Китаевско Новоселицкого района захотел избежать штрафа за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Поэтому он попытался натравить среднеазиатскую овчарку (алабая) на участкового.

Свои противозаконные действия мужчина сопровождал грубой нецензурной бранью в адрес полицейского.

Сейчас его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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