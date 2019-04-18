Ставрополец пытался натравить алабая на участкового
На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя села Новоселицкого, обвиняемого в применении насилия к представителю власти.
По данным следствия, 31 января этого года житель села Китаевско Новоселицкого района захотел избежать штрафа за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Поэтому он попытался натравить среднеазиатскую овчарку (алабая) на участкового.
Свои противозаконные действия мужчина сопровождал грубой нецензурной бранью в адрес полицейского.
Сейчас его уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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