Минприроды попросило ставропольцев не запускать в небо гелиевые воздушные шары

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-18T12:39:23+03:00

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Не отпускать на праздниках в небо гелиевые воздушные шары, - с такой просьбой обратилось к ставропольцам краевое министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как объяснили в ведомстве, такие развлечения наносят вред окружающей среде.

- Надутые гелием шары поднимаются на высоту до пяти километров и летают от 6 до 12 часов. В итоге, лопнувший шарик может оказаться в лесу, водоёме, в поле, на заповедной территории и в других местах. Причём время разложения латексных, резиновых и других шаров занимает от 4 до 100 лет, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе минприроды региона.

Опустившиеся шары могут навредить птицам и животным, которые принимают их за корм. Также велик риск, что они запутаются в капроновых нитях, привязанных к шарикам, и погибнут.

В этой связи минприроды рекомендует отказаться от запуска гелиевых шаров.

ИСТОЧНИК KP.RU