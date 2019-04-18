На Ставрополье перевернулся грузовик со стройматериалами

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-18T13:03:10+03:00

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В Ставропольском крае на 72 км автодороги "Преградное – Тахта – Ипатово" утром 18 апреля перевернулся грузовик со стройматериалами. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в региональном УГИБДД водитель тягача "Рено Премиум" на небезопасной скорости не справился с управлением и врезался в дерево.

- С подозрением на перелом ключицы в больницу доставлен 28-летний водитель, житель Краснодарского края. На месте происшествия работают наряды ДПС, транспортное средство будут убирать с проезжей части с помощью автокрана, прибытие которого ожидается в ближайшее время, - добавили полицейские.

Отмечается, что помехи для других автолюбителей грузовик не создает.

ИСТОЧНИК KP.RU