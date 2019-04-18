Похолодание задержится на Ставрополье до 21 апреля

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-18T13:25:10+03:00

В последний раз снег во второй половине апреля выпадал в крае восемь лет назад

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Похолодание, пришедшее на Ставрополье несколько дней назад, задержится в крае вплоть до 21 апреля. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом гидрометцентре, поздние апрельские заморозки в нашем регионе отмечают примерно один раз в два года. А снег во второй половине апреля выпадает гораздо реже: в последний раз его отмечали восемь лет назад - 21 апреля 2011 года.

- Холодная погода с ночными и утренними заморозками и дневной температурой на уровне +6...+11 градусов сохранится на Ставрополье до 21 апреля, - отмечают метеорологи.

Специалисты Ставропольского гидрометцентра, ночью и утром 18 апреля небольшие заморозки и снег были отмечены в Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод.

ИСТОЧНИК KP.RU