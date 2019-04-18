2019-04-18T13:25:10+03:00
Общество

Похолодание задержится на Ставрополье до 21 апреля

В последний раз снег во второй половине апреля выпадал в крае восемь лет назад
Анна ИВЕРШИНЬ
Поделиться:
Холодная погода продержится на Ставрополье до конца неделиХолодная погода продержится на Ставрополье до конца неделиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Похолодание, пришедшее на Ставрополье несколько дней назад, задержится в крае вплоть до 21 апреля. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом гидрометцентре, поздние апрельские заморозки в нашем регионе отмечают примерно один раз в два года. А снег во второй половине апреля выпадает гораздо реже: в последний раз его отмечали восемь лет назад - 21 апреля 2011 года.

- Холодная погода с ночными и утренними заморозками и дневной температурой на уровне +6...+11 градусов сохранится на Ставрополье до 21 апреля, - отмечают метеорологи.

Специалисты Ставропольского гидрометцентра, ночью и утром 18 апреля небольшие заморозки и снег были отмечены в Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода Северный Кавказ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лучший экомаршрут Ставрополья разработают и выберут в этом году
В Ставропольском крае родилось 8,4 тысячи телят
На Ставрополье у пассажира авто нашли наркотики
Газовики нашли более 500 нарушений в многоэтажках Ставрополя
Сбербанк создал телеведущую новостей
В Минводах осуждена банда, вымогавшая деньги у геев
Алика Смехова закрутит "Роман с романсом" на ставропольском курорте
В «Гармонии» стартовали продажи студий с отделкой
Беларусь запретила ввоз курятины из Чечни
В КЧР возбуждено дело против вербовщика боевиков
На Ставрополье перевернулся грузовик со стройматериалами
Минприроды попросило ставропольцев не запускать в небо гелиевые воздушные шары
Житель Ставрополья убил подругу за отказ возобновить отношения
Ставрополец пытался натравить алабая на участкового
Проект «Безналичный Дагестан» обсудили Сбербанк и руководство республики
Фестивалями и фейерверками будут привлекать туристов на Ставрополье