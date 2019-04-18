В КЧР возбуждено дело против вербовщика боевиков
Он пытался привлечь к террористам своего земляка
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Жителя Чеченской Республики подозревают в склонении своего земляка к вступлению в ряды запрещенной в России экстремистской организации "Исламское государство".
- Пограничниками выявлен и задокументирован факт склонения вербовщиком жителя Чечни к вступлению в ряды международной террористической организации ИГИЛ и участию в ее деятельности, - сообщили в пресс-службы Погрануправления ФСБ России по КЧР.
На основании результатов оперативно-розыскных мероприятий следователи возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU