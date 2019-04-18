Беларусь запретила ввоз курятины из Чечни

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-18T14:56:05+03:00

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Республика Беларусь с 17 апреля этого года ввела запрет на вывоз птицы из Чеченской республики из-за болезни Ньюкасла. Об этом сообщает Минсельхоз страны.

В опубликованном на официальном сайте ведомства заявлении разъясняют, что такое решение принято после вспышки болезни Ньюкасла в Чеченской Республике.

- В целях недопущения проникновения вируса болезни Ньюкасла в Беларусь с 17 апреля вводятся временные ограничения на ввоз из Чеченской Республики живой птицы, яиц, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и любых продуктов ее переработки, - уточняет Минсельхоз Беларуси.

Также запрещается ввоз из Чечни в Беларусь куриного пуха и пера, кормов и кормовых добавок из мяса птицы. В Чечне, тем временем, заявили, что не вывозят птицу в Беларусь. По словам чиновников местного Россельхознадзора, за последние 15 лет из Чечни в эту страну случаев экспорта птицы не было.

Болезнь Ньюкасла - вирусное заболевание птиц — главным образом, куриц. Характеризуется пневмонией, энцефалитом и множественными поражениями внутренних органов.

ИСТОЧНИК KP.RU