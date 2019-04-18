2019-04-18T15:03:20+03:00
Общество

В «Гармонии» стартовали продажи студий с отделкой

Квартиры данного формата располагаются в трехэтажных домах, готовых к заселению
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Студии с отделкой располагаются в трехэтажных домахСтудии с отделкой располагаются в трехэтажных домах
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Строительная группа «Третий Рим» объявила о старте продаж квартир-студий с финишной отделкой в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя. Квартиры данного формата располагаются в трехэтажных домах, готовых к заселению.

Будущим владельцам готовых квартир остается только завезти мебель и бытовую технику. Стоимость квартир-студий, поступивших в продажу, составляет 650 тысяч рублей*.

Формат жилья с отделкой от Строительной группы «Третий Рим» пользуется высоким спросом. В формате «заходи и живи» помимо студий предлагаются таунхаусы и особняки жилом районе «Гармония».

*Цена действительна с 1.04.2019 г. по 30.04.2019 г. г. Михайловск, ул. Александра Грибоедова, дом 3/1, СП30. Собственник ИП Савченко П. М. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 26-RU26526101-703-2017 от 11.12.2018 г.

Подробности о количестве квартир, размере цен узнавайте по телефону отдела продаж и на сайте компании. Количество предложений ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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