2019-04-18T15:29:01+03:00
Происшествия

В Минводах осуждена банда, вымогавшая деньги у геев

Преступники находили своих жертв через интернет
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Минеральных Водах вынесен приговор в отношении банды, вымогавшей деньги у лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщают в краевом суде Ставрополья, преступники искали в интернете геев и вели с ними переписку от имени подростка. Мальчик этот должен был выдавать себя за гомосексуалиста. Он встречался с «жертвой» и приглашал ее в заранее снятую посуточно квартиру, где начинал совершать с мужчиной действия сексуального характера.

Затем подросток с помощью мобильного телефона подавал условный сигнал своим подельникам. Те врывались в квартиру и, выдавая себя за сотрудников полиции, под угрозой шантажа и насилия требовали от геев отдать им крупную сумму денег.

Один из потерпевших передал мошенникам свой автомобиль. Но другой обратился в полицию. Подельники были задержаны при передаче денег.

Каждый из подсудимых получил срок от 2 до 5 лет колонии. Двоим из подсудимых назначено дополнительное наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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