Сбербанк создал телеведущую новостей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-18T15:51:15+03:00

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Телеведущая Елена может вести новостные сюжеты, используя лишь текст для генерации полноценного видеоизображения и речи, сопровождая это мимикой и эмоциями реального человека.

«Цифровой двойник телеведущей» - это сложная разработка, которая состоит как из технологий, имеющихся на рынке, так и из уникальных, созданных в рамках проекта. Автоматическая генерация мимики является нетривиальной задачей, над решением которой удалось справиться лишь немногим компаниям в мире.

Елена является совместной разработкой Лаборатории робототехники Сбербанка и двух российских компаний: «ЦРТ» обеспечивает опытную систему синтеза речи на основе искусственных нейронных сетей, а компания CGF Innovation комбинирует методы искусственного интеллекта и инструменты создания фотореалистичной компьютерной графики. Разработка Сбербанка является уникальной и существенно опережает аналогичные решения, существующие на российском рынке.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Сейчас никого не удивить полностью виртуальными 3D-моделями, активно применяемыми в таких сферах, как кино и компьютерные игры. Уникальность Елены в том, что она позволяет полностью автоматизировать труд телеведущей: созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт - новостной сюжет - для трансляции зрителям. Сфера применения данной технологии широка: корпоративные и массовые коммуникации, реклама, создание обучающих материалов, социальная работа с пенсионерами - вплоть до использования в бытовых устройствах.

В Сбербанке предполагается применять робота для создания новостных выпусков и представления новостей на Сбербанк TV и их распространения, создания видеорекламы продуктов, услуг и товаров банка, компаний его экосистемы и заказчиков, а также для представления проектов, программ, достижений, планов, образовательных и обучающих программ, курсов Сбербанка и компаний Группы Сбербанк на форумах, выставках и других подобных мероприятиях.

Работа над проектом «Елена - цифровой двойник телеведущей» продолжается. Есть несколько направлений его развития: совершенствование качества мимики, добавление эмоций, движений, виртуальной студии, улучшение технических параметров - скорости и разрешения, создание двойников для автономной работы в устройствах.

Посмотреть выпуск новостей с участием Елены можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU