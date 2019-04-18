2019-04-18T16:14:34+03:00
Общество

Газовики нашли более 500 нарушений в многоэтажках Ставрополя

Специалисты продолжают проверку газифицированных многоквартирных домов
Анна ИВЕРШИНЬ
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Газовики продолжают проверять квартиры ставропольцевГазовики продолжают проверять квартиры ставропольцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе продолжается проверка газифицированных многоквартирных домов, начатая после взрывов в Магнитогорске и Шахтах. С начала года газовики совместно с представителями МЧС и администрации города проверяют квартиры жителей краевого центра. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации города, сейчас идёт второй этап проверок - газовое оборудование проверяют в квартирах с индивидуальным отоплением и газовыми колонками.

Всего же с начала года газовики проверили порядка 18 тысяч приборов в 616 многоквартирных домах. За это время они нашли более 500 нарушений. Со всеми собственниками квартир проводят профилактические беседы и выдают предписания об устранении недочётов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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