На Ставрополье у пассажира авто нашли наркотики
В Предгорном районе Ставрополья сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов в селе Винсады.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, полицейские обратили внимание на подозрительно странное поведение пассажира.
Как выяснилось во время досмотра, мужчина прятал сверток с порошкообразным веществом. Сверток позже был направлен экспертам, установившим, что там находилось более 9 граммов синтетического наркотика, что, по российскому законодательству, считается крупным размером.
Со слов мужчины, наркотик этот он купил в интернете, а потом забрал его в в «закладке». По факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
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