2019-04-18T17:00:55+03:00
Происшествия

На Ставрополье у пассажира авто нашли наркотики

Возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Предгорном районе Ставрополья сотрудники полиции остановили автомобиль для проверки документов в селе Винсады.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, полицейские обратили внимание на подозрительно странное поведение пассажира.

Как выяснилось во время досмотра, мужчина прятал сверток с порошкообразным веществом. Сверток позже был направлен экспертам, установившим, что там находилось более 9 граммов синтетического наркотика, что, по российскому законодательству, считается крупным размером.

Со слов мужчины, наркотик этот он купил в интернете, а потом забрал его в в «закладке». По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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