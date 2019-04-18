2019-04-18T17:46:12+03:00
Общество

В Ставропольском крае родилось 8,4 тысячи телят

В 2019 году планируют получить более 13 тысяч голов
Евгения СОКОРЕВА
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В сельхозпредприятиях Ставропольского края с начала компании туровых отелов в мясном скотоводстве получили 8,4 тысячи голов телят. Из них племенных - 4,7 тысяч.

- В текущем году планируется получить более 13 тысяч голов телят, в том числе свыше 9 тысяч в племенных организациях. Отел проходит с февраля по май, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Руденко.

В министерстве сельского хозяйства Ставрополья еще сказали, что в текущем году на гранты для фермеров из регионального бюджета выделят 700 млн рублей.

- Эти средства призваны помочь в приобретении оборудования, транспорта, племенного скота, для развития молочного и мясного направления в животноводстве, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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