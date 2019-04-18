2019-04-18T18:42:35+03:00
Общество

Семь районов Ставрополья завершили сев

Аграрии края преодолели экватор посевной яровых культур
Анна ИВЕРШИНЬ
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Весенний сев на Ставрополье продолжаетсяВесенний сев на Ставрополье продолжаетсяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Семь районов Ставрополья завершили сев яровых культур. На сегодняшний день растениеводы края засеяли яровыми в общей сложности 538,6 тысяч гектаров, что превышает 62 % от плана.

В числе районов и городских округов, завершивших посевную, - Ипатовский (47,2 тыс. га), Александровский (26,7 тыс. га), Курский (21,6 тыс. га), Степновский (12,4 тыс. га), Благодарненский (10,5 тыс. га), Нефтекумский (4 тыс. га) и Левокумский (3,8 тыс. га). Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края, у овса, ярового ячменя, яровой пшеницы и гороха уже видны всходы, а на ранних посевах аграрии отмечают развёртывание листьев. При этом важно, что запасы влаги в пахотном слое почвы под посевами яровых преимущественно хорошие.

Тем временем в крае продолжается сев подсолнечника и кукурузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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