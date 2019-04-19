Прямое авиасообщение появится между Дагестаном и Грузией с июня
Прямой авиарейс появится между столицами Дагестана и Грузии. Первый рейс запланирован на конец июня нынешнего года.
Прямые чартерные рейсы будут выполнять авиакомпании Myway и "Ювт Аэро" три раза в неделю. "Ювт Аэро" начнет полеты с 21 июня, Myway Airlines - с 29 июня. Полеты в обе стороны будут выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям на самолетах Boeing B737 и Bombardier CRJ200. Примерное время полета составит около 40 минут.
Продажи билетов уже начались. В настоящее время между аэропортами обговариваются условия наземного обслуживания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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