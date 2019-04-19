2019-04-19T08:11:26+03:00
Общество

Прямое авиасообщение появится между Дагестаном и Грузией с июня

Из Махачкалы в Тбилиси можно будет долететь за 40 минут
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прямой авиарейс появится между столицами Дагестана и Грузии. Первый рейс запланирован на конец июня нынешнего года.

Прямые чартерные рейсы будут выполнять авиакомпании Myway и "Ювт Аэро" три раза в неделю. "Ювт Аэро" начнет полеты с 21 июня, Myway Airlines - с 29 июня. Полеты в обе стороны будут выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям на самолетах Boeing B737 и Bombardier CRJ200. Примерное время полета составит около 40 минут.

Продажи билетов уже начались. В настоящее время между аэропортами обговариваются условия наземного обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье в лобовом ДТП погибли два человека
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет заседание в Махачкале
Семь районов Ставрополья завершили сев
Лучший экомаршрут Ставрополья разработают и выберут в 2019 году
В Ставропольском крае родилось 8,4 тысячи телят
На Ставрополье у пассажира авто нашли наркотики
Газовики нашли более 500 нарушений в многоэтажках Ставрополя
Сбербанк создал телеведущую новостей
В Минводах осуждена банда, вымогавшая деньги у геев
Алика Смехова закрутит "Роман с романсом" на ставропольском курорте
В «Гармонии» стартовали продажи студий с отделкой
Беларусь запретила ввоз курятины из Чечни
В КЧР возбуждено дело против вербовщика боевиков
Похолодание задержится на Ставрополье до 21 апреля
На Ставрополье перевернулся грузовик со стройматериалами
Минприроды попросило ставропольцев не запускать в небо гелиевые воздушные шары
Житель Ставрополья убил подругу за отказ возобновить отношения
Ставрополец пытался натравить алабая на участкового
Проект «Безналичный Дагестан» обсудили Сбербанк и руководство республики
Фестивалями и фейерверками будут привлекать туристов на Ставрополье