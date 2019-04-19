Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет заседание в Махачкале

СЕГОДНЯ 09:08 2019-04-19T09:08:16+03:00

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 19 апреля в Махачкале совещание, посвященное угрозам энергобезопасности. Об этом сообщила пресс-служба СБ РФ.

Кроме того, во время официального визита Николая Патрушева в Дагестане планируется обсудить ряд других актуальных проблем обеспечения национальной безопасности.

Николай Патрушев подчеркнул важность недопущения любых терактов на объектах энергетики, отметив, что такие инциденты в России могли бы иметь масштабные негативные последствия.

Одним из главных документов стратегического планирования в сфере, которая будет обсуждаться на планируемом заседании в Махачкале, является Доктрина энергетической безопасности РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU