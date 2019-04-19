Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проведет заседание в Махачкале
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет 19 апреля в Махачкале совещание, посвященное угрозам энергобезопасности. Об этом сообщила пресс-служба СБ РФ.
Кроме того, во время официального визита Николая Патрушева в Дагестане планируется обсудить ряд других актуальных проблем обеспечения национальной безопасности.
Николай Патрушев подчеркнул важность недопущения любых терактов на объектах энергетики, отметив, что такие инциденты в России могли бы иметь масштабные негативные последствия.
Одним из главных документов стратегического планирования в сфере, которая будет обсуждаться на планируемом заседании в Махачкале, является Доктрина энергетической безопасности РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»