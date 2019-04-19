2019-04-19T10:17:31+03:00
Происшествия

На Ставрополье в лобовом ДТП погибли два человека

Еще пятеро пострадали
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: ГИБДД СКФото: ГИБДД СК
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Два человека погибли, в том числе ребенок, и пятеро доставлены в больницу в результате крупной автоаварии в Благодарненском городском округе Ставропольского края.

По предварительным данным пресс-службы краевого управления ГИБДД Ставрополья, около 9 часов утра 19 апреля у села Елизаветинское произошло лобовое столкновение двух автомобилей – «ВАЗ-2115» и иномарки «Киа Спортаж».

От полученных травм на месте происшествия еще до прибытия дежурной бригады медиков скончался пассажир «ВАЗа» - 5-летний ребенок и водитель «ВАЗа». Три пассажира отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки были срочно на «Скорой помощи» доставлены в ближайшую больницу. Из пяти пострадавших – трое дети.

На месте происшествия работают сотрудники ставропольского управления Госавтоинспекции и спасатели. Причины и обстоятельства случившегося дорожного ЧП уточняются. Установлено, что все участники ДТП – жители Ставропольского края. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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