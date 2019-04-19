Ставрополец из ревности зарезал собутыльника

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-19T11:11:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Нефтекумска попал под следствие за убийство приятеля. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, ночью 3 декабря 2018 года "в ходе распития спиртного" 49-летний мужчина ударил ножом 27-летнего парня, приревновав к нему сожительницу.

- В ссоре подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им в грудь потерпевшего. От полученного ранения 27-летний мужчина скончался на месте, - уточняют в ведомстве. - По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, осмотрены и приобщены к уголовному делу вещественные доказательства.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU