Ставрополец из ревности зарезал собутыльника
Житель Нефтекумска попал под следствие за убийство приятеля. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, ночью 3 декабря 2018 года "в ходе распития спиртного" 49-летний мужчина ударил ножом 27-летнего парня, приревновав к нему сожительницу.
- В ссоре подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им в грудь потерпевшего. От полученного ранения 27-летний мужчина скончался на месте, - уточняют в ведомстве. - По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, осмотрены и приобщены к уголовному делу вещественные доказательства.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU