В Ставрополе закроют проезд на кладбища

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-19T12:14:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе с 22 по 28 апреля ограничат проезд на кладбище. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе городской администрации, пока до христианского праздника "Пасхи" все действующие кладбища - "Игнатьевское", "Нового", "Новейшее" и "Воскресенское", открыты для проезда на личном транспорте.

- С 22 и по 28 апреля включительно проезд к местам захоронений будет ограничен. Исключение будет сделано только для спецтранспорта - аварийных служб; автотранспорта, используемого для погребений, санитарной очистки и вывоза мусора, - сказали в мэрии Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU