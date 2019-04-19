Ярмарка выходного дня пройдет в Ставрополе
Купить товары от местных производителей можно будет 20 апреля
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В краевой столице 20 апреля пройдет ярмарка выходного дня. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в администрации Ставрополя, в этот раз площадкой для торговли выбрали Ленинский район. Лавки с продукцией от местных производителей установят на улице Объездная, 1.
- Горожане смогут купить по сниженным ценам свежие овощи, мёд, колбасные изделия, мясную продукцию, рыбу, макароны, крупы, сахар, растительное масло, саженцы плодовых деревьев и многое другое, - сказали в ведомстве. - Ярмарка выходного дня пройдет в рамках акции "Покупай ставропольское!"
Время работы ярмарки: с 08.00 до 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU