Вице-премьер Мутко: в СКФО из выделенных на туризм 4,5 млрд рублей потратили только 1,1 млрд

СЕГОДНЯ 18:49 2019-04-19T18:49:18+03:00

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Во время итоговой коллегии Министерства РФ по делам Северного Кавказа в Ессентуках вице-премьер Виталий Мутко призвал эффективнее осваивать деньги, выделенные на развитие туризма.

- В прошлом году выделено 4,5 млрд рублей, а освоено только 1,1 млрд рублей, - добавил Виталий Мутко. - Сейчас выделили деньги на разработку проектной документации на восстановление курорта "Мамисон". Завтра мы его посмотрим, если у нас будут убедительные сведения, думаю, в ближайшее время сможем начать реконструкцию в полном масштабе.

По информации "Курортов Северного Кавказа", в 2018 году на развитие туристического направления СКФО, включая строительство новой горнолыжной инфраструктуры на курорте "Архыз", выделяли 4,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU