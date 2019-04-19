В Дагестане из-за острой вспышки инфекции отравились 69 человек

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-19T13:47:28+03:00

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С 10 по 18 апреля в Каякентском районе Дагестана от острой вспышки инфекции пострадали 69 человек. Но это только те, кто обратились в больницу за помощью.

Как уточняют в районной администрации, 19 апреля под наблюдением медиков остаются 14 человек.

Предполагаемой причиной отравления такого большого числа местных жителей называют грязную воду. Население Каякентского района просят употреблять только кипяченную и бутилированную воду.

Напомним, что симптомами острой кишечной инфекции (ОКИ) являются рвота, температура, тошнота и неоднократно жидкий стул.

ИСТОЧНИК KP.RU