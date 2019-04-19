По Ставрополью ударят заморозки до -3 градусов

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-19T12:41:58+03:00

На выходных и в начале следующей недели ночные температуры снова упадут ниже нуля

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Ставропольская погода снова не щадит цветы и надежды жителей края на теплые деньки и вечерние прогулки: ночью на выходных и в начале следующей недели снова ожидаются заморозки до -3°.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в Ставропольском гидрометцентре, выходные дни не порадуют жителей ни теплом, ни солнечной погодой. Дневная температура в субботу едва ли поднимется выше +7...+9°. Погода будет облачной и даже пасмурной. Дополнит картину холодный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье будет чуть теплее днём: столбики термометров могут подняться до +8...+10 градусов, однако к вечеру сильно похолодает. А ночью вообще обещают заморозки от -1 до -3°. Погода опять будет хмурой и ветреной.

— Вниманию жителей и гостей города Ставрополя! 21 и 22 апреля 2019 года в ночные и утренние часы в Ставропольском крае сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1° ...-3° С, — распространил экстренное предупреждение комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации регионального центра.

Прогноз погоды обещает, что в понедельник температура снова поднимется на 1 градус и днём будет до +11 тепла, но снова сумрачно. Порадовать жителей края может вторник — в этот день впервые за несколько дней из-за туч покажется тёплое апрельское солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU