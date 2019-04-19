В Пятигорске на выходных ограничат движение

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-19T14:06:18+03:00

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В предстоящие выходные - 20 и 21 апреля - в Пятигорске ограничат движение автомобилей. Причиной для перекрытия дорог станут мероприятия из серии курортных забегов.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в администрации города-курорта, из-за легкоатлетического забега «Машук 993 KAVKAZ.RUN 2019» и «Пятигорского полумарафона «KAVKAZ.RUN 2019», на ряде дорожных участков нельзя будет проехать на протяжении нескольких часов. При этом 20 апреля ограничения будут действовать с 13 часов, а 21 апреля — с 8 утра до завершения мероприятий. Также изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Подробный список улиц и маршруты объезда смотрите ниже.

21 апреля 2019 года с 08:00 до окончания мероприятий будет прекращено движение автотранспортных средств:

- по улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

- по улице Дзержинского от пересечения с улицей Козлова до пересечения с проспектом Кирова;

- по проспекту Кирова от пересечения с улицей Дзержинского до дома № 16 по проспекту Кирова;

- от дома № 16 по проспекту Кирова до пересечения с улицей Красноармейская;

- по улице Красноармейская от дома № 17 до пересечения с бульваром Гагарина;

- по бульвару Гагарина (четная и нечетная сторона) от улицы Пастухова до озера Провал;

- по кольцевой дороге вокруг горы Машук по маршруту «Бульвар Гагарина ̶ озеро Провал ̶ Комсомольская поляна ̶ Место дуэли Лермонтова ̶ Поляна песен ̶ Ворота Солнца ̶ Бульвар Гагарина»;

- по улице Лермонтова (нечетная сторона) от пересечения с бульваром Гагарина до пересечения с улицей Карла Маркса;

- по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Лермонтова (нечетная сторона) до пересечения с улицей Лермонтова (четная сторона);

- по улице Лермонтова (четная сторона) от пересечения с улицей Карла Маркса до улицы Дзержинского;

- по улице Козлова от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с проспектом Калинина.

В городские автобусные маршруты на время прекращения движения транспортных средств внесены следующие изменения:

20 апреля автомобильный транспорт, следующий по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 1, будет осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, улице Дзержинского и далее по своему муниципальному маршруту до пересечения с проспектом Кирова. В направлении на железнодорожный вокзал – объезд по проспекту Кирова.

21 апреля муниципальный транспорт № 1 прекратит движение на время проведения «Легкоатлетического забега «Машук 993 KAVKAZ.RUN 2019», Пятигорского полумарафона «KAVKAZ.RUN 2019».

20, 21 апреля автотранспорт №14, 14А, будет осуществлять объезд по проспекту Калинина, улице Бунимовича, улице Дзержинского и далее по своему муниципальному маршруту. В направлении Верхнего рынка ̶ объезд по улице Дзержинского, улице Бунимовича, проспекту Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU