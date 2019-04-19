В горах Северной Осетии нашли 50 тонн золота

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-19T15:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мидаграбинском ущелье в Северной Осетии геологи нашли примерно 50 тонн золота. Из них, по словам специалистов "Росгеологии", 35 тонн - золото категории Р1 (эта категория отражает возможность прироста запасов засчёт расширения площадей распространения тел)

Отмечается, что работы ведутся в пределах Какадурской и Ламардонской рудных зон с октября 2018 года и охватывают почти 34 км территорий.

Эти рудные зоны известны с 70-х годов прошлого века и хорошо исследованы.

Если работы будут успешными, то планируется впервые в истории Северной-Осетии оценить территорию республики на наличие золота.

ИСТОЧНИК KP.RU