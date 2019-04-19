2019-04-19T15:32:57+03:00
Общество

В горах Северной Осетии нашли 50 тонн золота

Геологи ведут работы в Мидаграбинском ущелье
Евгения СОКОРЕВА
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В Мидаграбинском ущелье в Северной Осетии геологи нашли примерно 50 тонн золота. Из них, по словам специалистов "Росгеологии", 35 тонн - золото категории Р1 (эта категория отражает возможность прироста запасов засчёт расширения площадей распространения тел)

Отмечается, что работы ведутся в пределах Какадурской и Ламардонской рудных зон с октября 2018 года и охватывают почти 34 км территорий.

Эти рудные зоны известны с 70-х годов прошлого века и хорошо исследованы.

Если работы будут успешными, то планируется впервые в истории Северной-Осетии оценить территорию республики на наличие золота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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