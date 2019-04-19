Команда КВН из Ставрополя не сумела пробиться в полуфинал Высшей лиги

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-19T14:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Ставропольская команда КВН «Михаил Дудиков» не сумела пройти в полуфинал Высшей лиги. Игра уже прошла в Москве, но передача выйдет в эфир несколькими днями позже. Соперниками весёлых и находчивых ставропольцев стали команды "Будем дружить семьями" из Москвы, "Сборная Татнефти" из Альметьевска, "Город снов" из Элисты и "Наполеон-Динамит" из Тюмени.

"Дудики", как называют нашу команду их болельщики, представили зрителям и жюри свою версию видеообращения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, показали историю Робин Гуда и устроили дебаты с Александром Масляковым.

Но оценок за все выступления ставропольским КВНщикам не хватило, чтобы пройти дальше. "Михаил Дудиков" получил 12 очков, не добрав до проходного балла всего 0,2. Тем не менее, их выступление можно считать успешным. Ставропольцы проводят только первый сезон на таком высоком уровне, и участие в четвертьфинале высокий показатель. Кстати, команде из Ставрополя удалось попасть в Высшую лигу КВН впервые за 20 лет.

Дмитрий Нагиев: «Команда «Михаил Дудиков» сильна не только своими девушками, но и медицинским дебилизмом!» 00:00 00:00

ВАЖНО!

После успешного выступления в 1/8 финала Высшей лиги КВН команда "Михаил Дудиков" побывала в гостях на радио "Комсомольская правда-Ставрополь".

ИСТОЧНИК KP.RU