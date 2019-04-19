"Ниву" с людьми унесло рекой в Северной Осетии
В Северной Осетии спасатели вытащили из реки Камбелеевка троих человек. На крыше "Нивы" они ждали помощи, обратившись по телефону за помощью в республиканское МЧС. Как рассказали в ведомстве, сигнал на пульт поступил вечером 18 апреля.
Фото: ГУ МЧС России по РСО-Алания
- Водитель автомобиля "Нива" попытался вброд пересечь водное препятствие в районе селения Майское, но не учел неровности дна. В итоге машина оказалась практически по крышу в воде. Водителю и двоим его пассажирам удалось самостоятельно выбраться из транспортного средства и взобраться на его крышу – там они и ожидали помощи спасателей, - сказали в ГУ МЧС Северной Осетии.
Людей эвакуировали на лодке. Затем спасатели вытянули и легковушку.
ИСТОЧНИК KP.RU