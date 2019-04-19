Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что в долги за газ Северный Кавказ загнали жулики
Во время заседания в Махачкале 19 апреля с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в число обсуждаемых угроз энергобезопасности вошел вопрос платежеспособности населения республик СКФО и огромных долгов нескольких республик за газ.
По словам секретаря Совбеза России, задолженность в том виде, какая имеется сегодня, объясняется хищениями и необоснованными подорожаниями энергоресурсов.
- Остро стоит вопрос неплатежей. Значительная часть долговых обязательств формируется вследствие масштабных хищений энергоресурсов, необоснованного роста цен и тарифов, низкого уровня организации энергетическими компаниями претензионно-исковой работы, - считает Патрушев. - Наиболее сложная ситуация с задолженностью и потерями газа складывается в Чеченской Республике, в республиках Дагестан и Ингушетия.
ИСТОЧНИК KP.RU