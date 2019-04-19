2019-04-19T19:00:41+03:00
Общество

Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что в долги за газ Северный Кавказ загнали жулики

Заседание с участием Николая Патрушева прошло в Махачкале
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во время заседания в Махачкале 19 апреля с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в число обсуждаемых угроз энергобезопасности вошел вопрос платежеспособности населения республик СКФО и огромных долгов нескольких республик за газ.

По словам секретаря Совбеза России, задолженность в том виде, какая имеется сегодня, объясняется хищениями и необоснованными подорожаниями энергоресурсов.

- Остро стоит вопрос неплатежей. Значительная часть долговых обязательств формируется вследствие масштабных хищений энергоресурсов, необоснованного роста цен и тарифов, низкого уровня организации энергетическими компаниями претензионно-исковой работы, - считает Патрушев. - Наиболее сложная ситуация с задолженностью и потерями газа складывается в Чеченской Республике, в республиках Дагестан и Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вице-премьер Мутко: в СКФО из выделенных на туризм 4,5 млрд рублей потратили только 1,1 млрд
Ставропольцев приглашают присоединиться ко Дню донора
Разбазаривание пенсий на 6 млн рублей раскрыли на Ставрополье
Из-за беспечности многодетной матери ребенок погиб в выгребной яме на Ставрополье
SKODA приглашает на семейный тест-драйв в Минводы
На Северном Кавказе распространяется «индивидуальный джихад»
В горах Северной Осетии нашли 50 тонн золота
"Ниву" с людьми унесло рекой в Северной Осетии
Команда КВН из Ставрополя не сумела пробиться в полуфинал Высшей лиги
В Пятигорске на выходных ограничат движение
В Дагестане из-за острой вспышки инфекции отравились 69 человек
Ярмарка выходного дня пройдет в Ставрополе
По Ставрополью ударят заморозки до -3 градусов
В Ставрополе закроют проезд на кладбища
Глава Дагестана: 35% газа теряются по дороге в республику
Ставрополец из ревности зарезал собутыльника
Менделеевская олимпиада по химии ждет школьников из 30 стран
На Ставрополье в лобовом ДТП погибли два человека