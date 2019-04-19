Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что в долги за газ Северный Кавказ загнали жулики

СЕГОДНЯ 19:00 2019-04-19T19:00:41+03:00

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Во время заседания в Махачкале 19 апреля с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в число обсуждаемых угроз энергобезопасности вошел вопрос платежеспособности населения республик СКФО и огромных долгов нескольких республик за газ.

По словам секретаря Совбеза России, задолженность в том виде, какая имеется сегодня, объясняется хищениями и необоснованными подорожаниями энергоресурсов.

- Остро стоит вопрос неплатежей. Значительная часть долговых обязательств формируется вследствие масштабных хищений энергоресурсов, необоснованного роста цен и тарифов, низкого уровня организации энергетическими компаниями претензионно-исковой работы, - считает Патрушев. - Наиболее сложная ситуация с задолженностью и потерями газа складывается в Чеченской Республике, в республиках Дагестан и Ингушетия.

ИСТОЧНИК KP.RU