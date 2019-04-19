2019-04-19T16:47:07+03:00
Происшествия

Из-за беспечности многодетной матери ребенок погиб в выгребной яме на Ставрополье

В семье пять детей - их условия жизни проверяют следователи
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Михайловске Ставропольского края в выгребной яме частного дома погибла маленькая девочка. Тело нашел ее 14-летний брат, который пошел во двор искать девочку.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР, мать оставила своих пятерых детей одних, а сама ушла в гости к подруге. Трагедия произошла 18 апреля 2019 года.

- По указанию руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова Шпаковским возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", - сказали в ведомстве. - Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются условия жизни погибшего ребенка и других детей этой семьи.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставропольцев приглашают присоединиться ко Дню донора
Разбазаривание пенсий на 6 млн рублей раскрыли на Ставрополье
SKODA приглашает на семейный тест-драйв в Минводы
На Северном Кавказе распространяется «индивидуальный джихад»
В горах Северной Осетии нашли 50 тонн золота
"Ниву" с людьми унесло рекой в Северной Осетии
Команда КВН из Ставрополя не сумела пробиться в полуфинал Высшей лиги
В Пятигорске на выходных ограничат движение
В Дагестане из-за острой вспышки инфекции отравились 69 человек
Ярмарка выходного дня пройдет в Ставрополе
По Ставрополью ударят заморозки до -3 градусов
В Ставрополе закроют проезд на кладбища
Глава Дагестана: 35% газа теряются по дороге в республику
Ставрополец из ревности зарезал собутыльника
Менделеевская олимпиада по химии ждет школьников из 30 стран
На Ставрополье в лобовом ДТП погибли два человека