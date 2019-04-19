Из-за беспечности многодетной матери ребенок погиб в выгребной яме на Ставрополье

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-19T16:47:07+03:00

В семье пять детей - их условия жизни проверяют следователи

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В Михайловске Ставропольского края в выгребной яме частного дома погибла маленькая девочка. Тело нашел ее 14-летний брат, который пошел во двор искать девочку.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР, мать оставила своих пятерых детей одних, а сама ушла в гости к подруге. Трагедия произошла 18 апреля 2019 года.

- По указанию руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова Шпаковским возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", - сказали в ведомстве. - Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются условия жизни погибшего ребенка и других детей этой семьи.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU